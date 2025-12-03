Negli studi Mediaset, Andrea Ranocchia ha fatto alcune considerazioni sulla partita tra Inter e Venezia di Coppa Italia. Ecco le sue parole:
Ranocchia: “Inter, giusto dare spazio a chi gioca meno. Molto contento di vedere…”
Negli studi Mediaset, Andrea Ranocchia ha fatto alcune considerazioni sulla partita tra Inter e Venezia di Coppa Italia
"Giusto dare spazio ad altri calciatori. Sono molto contento di vedere in campo Diouf da titolare, perché è un ragazzo che sta facendo bene ed è uno di quelli che mi ha stupito di più".
"Giusto che l'Inter cambi e che dia fiducia ai ragazzi che giocano meno, se non lo fai in queste partite magari non potrai farlo in avanti".
(Fonte: Sport Mediaset)
