FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ranocchia: “Inter, giusto dare spazio a chi gioca meno. Molto contento di vedere…”

ultimora

Ranocchia: “Inter, giusto dare spazio a chi gioca meno. Molto contento di vedere…”

Ranocchia: “Inter, giusto dare spazio a chi gioca meno. Molto contento di vedere…” - immagine 1
Negli studi Mediaset, Andrea Ranocchia ha fatto alcune considerazioni sulla partita tra Inter e Venezia di Coppa Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi Mediaset, Andrea Ranocchia ha fatto alcune considerazioni sulla partita tra Inter e Venezia di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

Ranocchia: “Inter, giusto dare spazio a chi gioca meno. Molto contento di vedere…”- immagine 2

"Giusto dare spazio ad altri calciatori. Sono molto contento di vedere in campo Diouf da titolare, perché è un ragazzo che sta facendo bene ed è uno di quelli che mi ha stupito di più".

Ranocchia: “Inter, giusto dare spazio a chi gioca meno. Molto contento di vedere…”- immagine 3

"Giusto che l'Inter cambi e che dia fiducia ai ragazzi che giocano meno, se non lo fai in queste partite magari non potrai farlo in avanti".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
Bucchioni: “Vicario prontissimo per l’Inter, potrebbe essere un Sommer più...
FCIN1908 – Formazione Inter-Venezia, Chivu ha deciso: Diouf e Luis Henrique quinti! E in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA