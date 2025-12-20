Federico Ravaglia si aggiudica il premio EA SPORTS FC Player Of The Match della semifinale Bologna-Inter. Il numero 13 rossoblu è stato premiato sul campo dell’Al-Awwal Park di Riyadh dall’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.
Supercoppa Italiana, a Ravaglia il premio di Man Of The Match di Bologna-Inter
Il portiere rossoblu è risultato decisivo giocando una gran partita e parando i rigori calciati da Bastoni e Bonny
Il vincitore è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.
