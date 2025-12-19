L'Inter perde contro il Bologna e dice addio alla possiilità di riconquistare la Supercoppa Italiana. Lautaro e compagni si arrendono solamente dopo i calci di rigore, che stanno diventando particolarmente indigesti per i nerazzurri: con quella di Riad sono ora tre le eliminazioni consecutive dagli 11 metri contro l'Atletico Madrid, negli ottavi di finale della Champions League 2023/24, e contro la Lazio, nei quarti della Coppa Italia 2018/19.