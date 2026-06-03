"Io non sono così scandalizzato. Se tu valuti il fatto che ha ventuno anni, che è stato uno dei migliori esterni destri dell'ultima stagione e che negli ultimi anni gente come Emerson Royal, Estupinan e Joao Mario sia costata venti milioni, forse il prezzo per Palestra non è così eccessivo. Poi le valutazioni si adeguano sempre anche alla disponibilità delle big europee".