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fcinter1908 ultimora Ravezzani: “50 mln per Palestra? Non sono scandalizzato e vi spiego perché. Se valuti…”
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Ravezzani: “50 mln per Palestra? Non sono scandalizzato e vi spiego perché. Se valuti…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del forte interesse dell'Inter nei confronti di Palestra
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del forte interesse dell'Inter nei confronti di Marco Palestra. Il giornalista non è 'scandalizzato' dalla valutazione di 50 milioni che l'Atalanta fa del giocatore.
"Io non sono così scandalizzato. Se tu valuti il fatto che ha ventuno anni, che è stato uno dei migliori esterni destri dell'ultima stagione e che negli ultimi anni gente come Emerson Royal, Estupinan e Joao Mario sia costata venti milioni, forse il prezzo per Palestra non è così eccessivo. Poi le valutazioni si adeguano sempre anche alla disponibilità delle big europee".
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