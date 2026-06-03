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Asllani: “Ho avuto qualche problema al Torino. Besiktas esperienza importante. Ora…”

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Intervenuto ai microfoni della federazione calcistica albanese, il centrocampista ha parlato dell'esperienza al Besiktas
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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L'Albania ha iniziato la preparazione per le prossime amichevoli contro Israele e Lussemburgo. Sarà presente Kristjan Asllani che è stato convocato dal nuovo ct Rolando Maran. Intervenuto ai microfoni della Federazione calcistica albanese (AFHF), il centrocampista ha parlato anche del suo futuro ammettendo implicitamente che non sarà in Turchia al Besiktas.

Asllani: “Ho avuto qualche problema al Torino. Besiktas esperienza importante. Ora…”- immagine 3
Getty Images

"La mia situazione? Ho avuto qualche problema a Torino, poi quando sono andato al Besiktas ho giocato tutte le partite, solo che non sono partito titolare dall'inizio, ma sono contento, è stata un'esperienza molto bella, molto importante. Ho giocato molti anni in Italia ed è stato positivo per me cambiare paese. Sono contento ma ora penso alla nazionale e vedremo".

(AFHF)

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