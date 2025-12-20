È stata una lite abbastanza clamorosa. Sono volati insulti abbastanza pesanti tanto che il Napoli ha emesso una nota in merito. È arrivata la sentenza su quanto accaduto nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli. Massimiliano Allegri sul finale della gara, all'ennesimo alterco tra le due panchine, aveva insultato l'ex centrocampista ed ex dirigente dell'Inter, LeleOriali, oggi stretto collaboratore di Antonio Conte, allenatore del Napoli.
Insulti a Oriali, arriva la sentenza del giudice sportivo: 10mila euro di multa ad Allegri
"Siediti cog...ne, idiota e leccaculo", le parole usate dall'allenatore rossonero nel momento della lite con Oriali. E su quelle parole, registrate anche dai collaboratori della Procura Federale a bordo campo, è arrivata la decisione del giudice sportivo. Il tecnico rossonero è stato punito con una multa di 10 mila euro "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive. L'infrazione è stata rilevata dai collaboratori della Procura federale".
