Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso un pensiero condiviso via social, è tornato a parlare delle polemiche che coinvolgono il mondo degli arbitri. Queste le sue considerazioni:
Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito delle polemiche che continuano a susseguirsi sul mondo arbitrale
"Il giorno in cui capiremo che il problema non è il Var, Rocchi o l’arbitro, ma che bisogna accettare l’errore umano, non arriverà mai. Cambiare designatore, o rendere gli arbitri professionisti non è la vera soluzione alla questione principale: il rispetto e la cultura sportiva".
