FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Arbitri e VAR? Cacciare Rocchi non risolve la questione principale”

ultimora

Ravezzani: “Arbitri e VAR? Cacciare Rocchi non risolve la questione principale”

Inter
Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito delle polemiche che continuano a susseguirsi sul mondo arbitrale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso un pensiero condiviso via social, è tornato a parlare delle polemiche che coinvolgono il mondo degli arbitri. Queste le sue considerazioni:

Ravezzani: “Arbitri e VAR? Cacciare Rocchi non risolve la questione principale”- immagine 2
Getty Images 

"Il giorno in cui capiremo che il problema non è il Var, Rocchi o l’arbitro, ma che bisogna accettare l’errore umano, non arriverà mai. Cambiare designatore, o rendere gli arbitri professionisti non è la vera soluzione alla questione principale: il rispetto e la cultura sportiva".

Leggi anche
Panucci: “Se Chivu ha ragione? No, all’Inter si criticano i due scudetti persi...
Pronostico derby, a Pressing solo 1 dice Inter: Franco Ordine. Tutti per il Milan e Biasin…

© RIPRODUZIONE RISERVATA