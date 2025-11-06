Ravezzani: “Conte? Quando dice che non bisogna farsi prendere per il naso si riferisce a…”

Ravezzani, poi, parla di Vlahovic: "Qual è la sua versione? È quello che abbiamo visto martedì o quello che si mangia i gol?"

Matteo Pifferi Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 19:59)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così le parole di Antonio Conte sul mercato del Napoli:

"Conte quando dice che non ci si debba far prendere per il naso si riferisce al fatto che abbia un difensore retrocesso con l'Empoli, l'attaccante dell'Udinese e un difensore centrale dal Bologna. L'unico che non si può discutere è De Bruyne, anche perché pure Hojlund a Manchester non giocava. Lui punta molto su un calcio codificato e ha bisogno di conoscenza tra gli uomini, per cui c'è bisogno di lavorare".

Vlahovic rinnova?

"Innanzitutto ancora non abbiamo capito quale sia la vera versione di Vlahovic. È quello che abbiamo visto martedì o quello che si mangia il gol come accaduto nei mesi passati? Ad ogni modo, considerando che Openda tra cartellino e stipendi potrebbe costare 90 milioni, forse conviene effettivamente".