Ravezzani: “Conte? Quando dice che non bisogna farsi prendere per il naso si riferisce a…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così le parole di Antonio Conte sul mercato del Napoli:

"Conte quando dice che non ci si debba far prendere per il naso si riferisce al fatto che abbia un difensore retrocesso con l'Empoli, l'attaccante dell'Udinese e un difensore centrale dal Bologna. L'unico che non si può discutere è De Bruyne, anche perché pure Hojlund a Manchester non giocava. Lui punta molto su un calcio codificato e ha bisogno di conoscenza tra gli uomini, per cui c'è bisogno di lavorare".

Vlahovic rinnova?

"Innanzitutto ancora non abbiamo capito quale sia la vera versione di Vlahovic. È quello che abbiamo visto martedì o quello che si mangia il gol come accaduto nei mesi passati? Ad ogni modo, considerando che Openda tra cartellino e stipendi potrebbe costare 90 milioni, forse conviene effettivamente".

