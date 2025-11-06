Mancini torna nel calcio che conta? Romano: “Ha tanta voglia e ha rifiutato offerta top da…”

Roberto Mancini ha rifiutato un'importante offerta perché vuole tornare in Italia o in un top campionato: lo riporta Romano

Matteo Pifferi Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 19:32)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti su Roberto Mancini che vorrebbe tornare ad allenare nel calcio che conta:

"Sono circolate indiscrezioni su Roberto Mancini in Qatar. Posso dirvi che l'Al Sadd ha cercato Mancini, se Mancini non ha ancora firmato il contratto con l'Al-Sadd è per una sola ragione: è un contratto economicamente importantissimo in una città di altissimo livello come Doha.

Mancini non ha firmato perché spera di avere ancora un'opportunità in Italia o in un grande campionato europeo. Mancini ha grande voglia di tornare, aveva dato disponibilità alla Juventus e aveva detto no al Nottingham. Sta aspettando il progetto giusto, che non sia necessariamente al livello della Juventus ma anche un gradino sotto, purché sia un progetto ambizioso e importante.

L'Al-Sadd spinge e quindi seguiamo questa situazione. Spalletti ha detto no all'Al-Ittihad e poi al Nottingham, ha deciso di aspettare ed è arrivata la Juve. Vedremo cosa sceglierà di fare Mancini"