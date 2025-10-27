"Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudordall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci". Con un comunicato stampa la Juventus conferma la notizia: l'allenatore croato è stato esonerato dopo i risultati delle ultime partite. La Juve arrivava dalla sconfitta con il Como, quella con il Real e da quella con la Lazio. Ma prima di queste tre sconfitte, dopo la vittoria con l'Inter, erano arrivati cinque pareggi.
UFFICIALE / La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Squadra affidata per ora a Brambilla
UFFICIALE / La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Squadra affidata per ora a Brambilla
Il club bianconero, dopo le sconfitte con Real e Lazio, ha esonerato l'allenatore e il suo staff: la nota
"La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese", spiega ancora la società torinese.
Infine i ringraziamenti all'allenatore che aveva preso in corsa nella passata stagione la squadra dopo l'esonero di Thiago Motta: "Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".
(Fonte: juventus.com)
