Il club bianconero, dopo le sconfitte con Real e Lazio, ha esonerato l'allenatore e il suo staff: la nota

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 12:58)

"Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudordall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci". Con un comunicato stampa la Juventus conferma la notizia: l'allenatore croato è stato esonerato dopo i risultati delle ultime partite. La Juve arrivava dalla sconfitta con il Como, quella con il Real e da quella con la Lazio. Ma prima di queste tre sconfitte, dopo la vittoria con l'Inter, erano arrivati cinque pareggi.

"La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese", spiega ancora la società torinese.

Infine i ringraziamenti all'allenatore che aveva preso in corsa nella passata stagione la squadra dopo l'esonero di Thiago Motta: "Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".

(Fonte: juventus.com)