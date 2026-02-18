Contro il Galatasaray, infatti, il match d'andata è finito 5-2 per la squadra turca, dopo che la Juve era avanti 2-1 all'intervallo. Un tracollo pesante che rende complicato il match di ritorno di mercoledì prossimo, quando serviranno almeno tre gol di scarto per portare la sfida ai supplementari o quattro per vincere.

Fabio Ravezzani, intervenuto su X, ha spiegato quale sia, per lui, il vero problema della Juventus: "Resto convinto che il principale problema della Juve sia aver celebrato gli ultimi pareggi o sconfitte come grandi prestazioni della squadra. Se giochi bene e perdi spesso hai un problema. Bello grosso"