FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Marotta furbo, a me viene da ridere”. Pellegatti se la prende con Scaroni

ultimora

Sabatini: “Marotta furbo, a me viene da ridere”. Pellegatti se la prende con Scaroni

Sabatini: “Marotta furbo, a me viene da ridere”. Pellegatti se la prende con Scaroni - immagine 1
Intervenuto su Youtube, Carlo Pellegatti ha commentato così le parole di Scaroni all'Assemblea di Lega. Anche Sabatini ha detto la sua
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto su Youtube, Carlo Pellegatti ha commentato così le parole di Scaroni all'Assemblea di Lega: "Non mi è piaciuto Scaroni che dice: 'Sono qua di fianco a Marotta perché devo imparare il calcio da Marotta'. Lascio stare Marotta, poteva dire Percassi ma non mi interessa l'Inter. Il presidente del Milan ha sempre insegnato, ha sempre dato lezioni di calcio, non le ha mai prese"

Sabatini: “Marotta furbo, a me viene da ridere”. Pellegatti se la prende con Scaroni- immagine 2

Sandro Sabatini aggiunge: "Anziché stare di fianco a Marotta, poteva fare una telefonata a Galliani, stava 5 minuti di fianco a Galliani magari eh"

Pellegatti rincara la dose: "Un presidente del Milan, che ha avuto Galliani e Berlusconi, non deve citare Marotta, che è stato un allievo di Braida e di Galliani e l'ha sempre detto anche lo stesso Marotta, ma non deve citare nessuno"

Sabatini: “Marotta furbo, a me viene da ridere”. Pellegatti se la prende con Scaroni- immagine 3

Sabatini chiosa così: "Marotta è di una furbizia poi, a me e a te ci fa ridere perché ci accorgiamo ma gli altri no. Se c'è da citare un episodio con decisione invertita cita Cuadrado e perché non cita Pjanic per l'ammonizione che c'era o che non c'era, non me lo ricordo. E perché? Perché in quel momento lavorava alla Juventus. Degli Inter-Juve da citare, cita quello in cui non c'era più"

Leggi anche
Palermo: “Lautaro il miglior attaccante d’Europa. Segna, è potente. Fa questi...
Pellegatti: “Calcio è il gol di Pio Esposito, non fregare gli altri”. Sabatini:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA