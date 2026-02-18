Intervenuto su Youtube, Carlo Pellegatti ha commentato così le parole di Scaroni all'Assemblea di Lega. Anche Sabatini ha detto la sua

Matteo Pifferi Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 15:46)

Intervenuto su Youtube, Carlo Pellegatti ha commentato così le parole di Scaroni all'Assemblea di Lega: "Non mi è piaciuto Scaroni che dice: 'Sono qua di fianco a Marotta perché devo imparare il calcio da Marotta'. Lascio stare Marotta, poteva dire Percassi ma non mi interessa l'Inter. Il presidente del Milan ha sempre insegnato, ha sempre dato lezioni di calcio, non le ha mai prese"

Sandro Sabatini aggiunge: "Anziché stare di fianco a Marotta, poteva fare una telefonata a Galliani, stava 5 minuti di fianco a Galliani magari eh"

Pellegatti rincara la dose: "Un presidente del Milan, che ha avuto Galliani e Berlusconi, non deve citare Marotta, che è stato un allievo di Braida e di Galliani e l'ha sempre detto anche lo stesso Marotta, ma non deve citare nessuno"

Sabatini chiosa così: "Marotta è di una furbizia poi, a me e a te ci fa ridere perché ci accorgiamo ma gli altri no. Se c'è da citare un episodio con decisione invertita cita Cuadrado e perché non cita Pjanic per l'ammonizione che c'era o che non c'era, non me lo ricordo. E perché? Perché in quel momento lavorava alla Juventus. Degli Inter-Juve da citare, cita quello in cui non c'era più"