A Sport Mediaset si è parlato anche di Adrien Rabiot, reduce dalla doppietta contro il Como che ha regalato la vittoria al Milan. "Rabiot è sul podio dei centrocampisti in Serie A?", la domanda posta da Mediaset.
"Rabiot è sul podio dei centrocampisti in Serie A?", la domanda posta da Mediaset. Trevisani e Callegari rispondono
Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno risposto facendo il loro podio dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Per Callegari, il primo è McTominay, in seconda posizione c'è Rabiot e sul podio, a parimerito, uno juventino come McKennie e l'interista Zielinski.
Anche Trevisani mette McTominay primo e Rabiot sul podio ma in terza posizione: tra il centrocampista del Napoli e quello rossonero, per Trevisani, c'è Calhanoglu.
