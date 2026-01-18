"Rabiot è sul podio dei centrocampisti in Serie A?", la domanda posta da Mediaset. Trevisani e Callegari rispondono

A Sport Mediaset si è parlato anche di Adrien Rabiot , reduce dalla doppietta contro il Como che ha regalato la vittoria al Milan. "Rabiot è sul podio dei centrocampisti in Serie A?", la domanda posta da Mediaset.

Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno risposto facendo il loro podio dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Per Callegari, il primo è McTominay, in seconda posizione c'è Rabiot e sul podio, a parimerito, uno juventino come McKennie e l'interista Zielinski.