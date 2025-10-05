Nel corso dell'intervista concessa oggi a La Repubblica, Arrigo Sacchi ha parlato anche del Napoli, raccontando un aneddoto che coinvolge anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Questa la risposta dell'ex ct sulla squadra azzurra: "Conte è bravissimo. Quando ero suo ct mi diceva: "Mister, posso scrivere quello che lei fa in allenamento?". Ha sempre avuto una gran testa. Feci io il suo nome a Marotta per la Juventus".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sacchi: “Conte? Feci io il suo nome a Marotta per la Juve. In allenamento mi diceva…”
ultimora
Sacchi: “Conte? Feci io il suo nome a Marotta per la Juve. In allenamento mi diceva…”
Le parole dell'ex commissario tecnico a proposito dell'allenatore del Napoli che punta a ripetersi quest'anno in Serie A
La convince come schiera De Bruyne e McTominay?
"Sì, fa bene a continuare con i quattro centrocampisti. Lui è una garanzia. Deve trasmettere ai giocatori poche idee ma chiare. Mi sembra lo stia facendo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA