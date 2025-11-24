È Hakan Calhanoglu il peggiore in campo di Inter-Milan nelle pagelle di Repubblica. Il quotidiano assegna 4 al centrocampista turco: "Un controllo sbagliato sanguinoso, che lancia la fuga per la vittoria milanista. Poi si fa parare il rigore del pareggio: secondo errore su 30 tentativi in serie A. L’altro lo aveva fallito nella sfida scudetto di un anno fa con il Napoli". Male anche Sommer , 5: "Si allunga al rallentatore sul diagonale di Saelemaekers. Non il primo errore stagionale. Sta diventando un problema".

5 anche per Akanji: "Troppo sicuro dei suoi mezzi, spesso leggero. E in ritardo sul tap-in di Pulisic". 5,5 per Cristian Chivu: "La partita la prepara bene e certo non ha colpe per la lista di pali e occasioni fallite dai suoi. Però, dopo un ottimo primo tempo, l'Inter si spegne".