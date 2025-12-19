FC Inter 1908
Questa la sentenza di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul momento della squadra di Cristian Chivu dopo la partita di stasera
"L’Inter ha decisamente un problema con le squadre di livello medio-alto". Questa la sentenza di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul momento della squadra di Cristian Chivu dopo la partita di stasera.

I nerazzurri perdono infatti ai rigori contro il Bologna ed escono in semifinale di Supercoppa: altro scontro con una squadra di alta classifica non vinto dall'Inter.

