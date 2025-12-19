"L’Inter ha decisamente un problema con le squadre di livello medio-alto". Questa la sentenza di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul momento della squadra di Cristian Chivu dopo la partita di stasera.
Ravezzani sentenzia: “L’Inter ha decisamente un problema con…”
Questa la sentenza di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul momento della squadra di Cristian Chivu dopo la partita di stasera
I nerazzurri perdono infatti ai rigori contro il Bologna ed escono in semifinale di Supercoppa: altro scontro con una squadra di alta classifica non vinto dall'Inter.
