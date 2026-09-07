Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Buone notizie per il Real Madrid, costretto a fare a meno di ben 3 centrocampisti (Arda Güler, Bernardo Silva e Camavinga) per la sfida di Champions League contro l'Inter: Tchouameni, assente da tempo a causa di problemi fisici, si è allenato regolarmente in gruppo, e sarà convocato da Mourinho. Da vedere se potrà giocare subito da titolare, dal momento che non gioca una partita ufficiale dal 14 luglio, giorno della semifinale del Mondiale contro la Spagna.