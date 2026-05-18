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fcinter1908 ultimora Juve, Chiellini: “Ieri male ma viviamo alla giornata. Adesso aspettiamo di…”
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Juve, Chiellini: “Ieri male ma viviamo alla giornata. Adesso aspettiamo di…”
"Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici, credo che il club sia in buone mani per il presente e per il futuro", aggiunge Chiellini
Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato anche del KO con la Fiorentina a margine della presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli:
"Che momento è quello della Juventus? Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato"
Sulla Fiorentina—
"Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici, credo che il club sia in buone mani per il presente e per il futuro, è una persona che può creare qualcosa di importante, ha recuperato un’annata un po’ così"
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