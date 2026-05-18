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Juve, Chiellini: “Ieri male ma viviamo alla giornata. Adesso aspettiamo di…”

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"Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici, credo che il club sia in buone mani per il presente e per il futuro", aggiunge Chiellini
Matteo Pifferi Redattore 

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Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato anche del KO con la Fiorentina a margine della presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli:

Juve, Chiellini: “Ieri male ma viviamo alla giornata. Adesso aspettiamo di…”- immagine 2
Sky

"Che momento è quello della Juventus? Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato"

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Sulla Fiorentina

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"Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici, credo che il club sia in buone mani per il presente e per il futuro, è una persona che può creare qualcosa di importante, ha recuperato un’annata un po’ così"

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