"Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici, credo che il club sia in buone mani per il presente e per il futuro", aggiunge Chiellini

"Che momento è quello della Juventus? Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato"

Sulla Fiorentina

"Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici, credo che il club sia in buone mani per il presente e per il futuro, è una persona che può creare qualcosa di importante, ha recuperato un’annata un po’ così"