Real Sociedad, Alguacil: “L’Inter ha sofferto contro di noi, vogliamo ripeterci”

Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha presentato ai microfoni di Sky Sport la sfida in programma domani sera contro l'Inter: "Come si gioca questa partita? Con personalità e molto rispetto per la squadra che avremo di fronte, però abbiamo già dimostrato che siamo una squadra che può competere. Una delle partite in cui l'Inter ha sofferto di più in questa stagione è stata quella contro di noi, vogliamo ripeterci e metterli in difficoltà".