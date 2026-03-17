fcinter1908 ultimora Trapattoni compie gli anni, l’Inter: “Monumento del calcio italiano. Auguri, Trap!”

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Trapattoni compie gli anni, l’Inter: “Monumento del calcio italiano. Auguri, Trap!”

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Giovanni Trapattoni compie oggi 87 anni: gli auguri al tecnico che guidò l'Inter verso lo Scudetto dei Record
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Monumento del calcio italiano, personalità che per decenni ha segnato il campionato con il suo carisma e la sua determinazione, Giovanni Trapattoni è stato uno degli allenatori più significativi della storia dell'Inter".

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"Nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, il Trap è arrivato sulla panchina nerazzurra nell'estate del 1986, rimanendo all'Inter per cinque anni ricchi di vittorie e successi indimenticabili. Sotto la sua guida il Club ha scritto pagine indelebili della sua storia, a partire dallo Scudetto dei Record vinto nella stagione 1988/89. Un campionato trionfale, vinto con 58 punti su 68 disponibili da un gruppo straordinario, pieno di campioni amatissimi dai tifosi nerazzurri. Un successo seguito dalla vittoria in Supercoppa Italiana e dal trionfo europeo nella Coppa UEFA 1990/91, conquistata dopo la doppia finale tutta italiana contro la Roma".

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"Oggi Giovanni Trapattoni compie 87 anni e riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter e dei tifosi nerazzurri!". Sono gli auguri da parte del club nerazzurro all'allenatore che oggi spegne 87 candeline.

(Inter.it)

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