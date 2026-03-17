Giovanni Trapattoni compie oggi 87 anni: gli auguri al tecnico che guidò l'Inter verso lo Scudetto dei Record

Gianni Pampinella Redattore 17 marzo - 14:00

"Monumento del calcio italiano, personalità che per decenni ha segnato il campionato con il suo carisma e la sua determinazione, Giovanni Trapattoni è stato uno degli allenatori più significativi della storia dell'Inter".

"Nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, il Trap è arrivato sulla panchina nerazzurra nell'estate del 1986, rimanendo all'Inter per cinque anni ricchi di vittorie e successi indimenticabili. Sotto la sua guida il Club ha scritto pagine indelebili della sua storia, a partire dallo Scudetto dei Record vinto nella stagione 1988/89. Un campionato trionfale, vinto con 58 punti su 68 disponibili da un gruppo straordinario, pieno di campioni amatissimi dai tifosi nerazzurri. Un successo seguito dalla vittoria in Supercoppa Italiana e dal trionfo europeo nella Coppa UEFA 1990/91, conquistata dopo la doppia finale tutta italiana contro la Roma".

"Oggi Giovanni Trapattoni compie 87 anni e riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter e dei tifosi nerazzurri!". Sono gli auguri da parte del club nerazzurro all'allenatore che oggi spegne 87 candeline.

(Inter.it)