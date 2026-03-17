Arrivano importanti novità dall'allenamento mattutino dell'Inter ad Appiano Gentile verso la prossima giornata di campionato contro la Fiorentina.
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Sky – Inter, Calhanoglu in gruppo e recuperato per Firenze! Le novità su Bastoni e Lautaro
Arrivano importanti novità dall'allenamento mattutino dell'Inter ad Appiano Gentile verso la prossima giornata di campionato contro la Fiorentina
Come riporta Sky Sport, nell’allenamento di oggi Hakan Calhanoglu ha lavorato in gruppo ed è recuperato per Firenze. Alessandro Bastoni ha fatto una prima parte di allenamento con il gruppo e poi ha lavorato a parte. Lavoro personalizzato per Lautaro Martinez.
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