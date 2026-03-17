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Sky – Inter, Calhanoglu in gruppo e recuperato per Firenze! Le novità su Bastoni e Lautaro

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Arrivano importanti novità dall'allenamento mattutino dell'Inter ad Appiano Gentile verso la prossima giornata di campionato contro la Fiorentina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arrivano importanti novità dall'allenamento mattutino dell'Inter ad Appiano Gentile verso la prossima giornata di campionato contro la Fiorentina.

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Come riporta Sky Sport, nell’allenamento di oggi Hakan Calhanoglu ha lavorato in gruppo ed è recuperato per Firenze. Alessandro Bastoni ha fatto una prima parte di allenamento con il gruppo e poi ha lavorato a parte. Lavoro personalizzato per Lautaro Martinez.

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