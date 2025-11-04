I nerazzurri stanno facendo registrare un rendimento decisamente positivo in ambito europeo nelle ultime stagioni

L'Inter ha iniziato la campagna europea 2025/26 con tre vittorie in tre partite, gare nelle quali è riuscita a mantenere la porta inviolata. Più in generale i nerazzurri hanno vinto nove delle ultime 10 partite della prima fase di UEFA Champions League senza subire gol e l'Inter è l'unica squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in 10 partite della fase campionato dall'inizio della scorsa stagione .

Oltre alla difesa, anche i numeri offensivi dell'Inter in Champions League sono decisamente positivi. Nelle prime tre partite i nerazzurri hanno sempre segnato almeno due gol e solamente tre squadre sono riuscite a collezionare quattro vittorie con almeno due reti e quattro clean sheet nella competizione (Bayern Monaco nel 2012-13, il Borussia Dortmund nel 2014-15 e il PSG nel 2017-18).