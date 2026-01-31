Francesco Pio Esposito è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle ultime tre presenze di campionato, con due reti e un assist, e potrebbe diventare il primo giocatore dell’Inter a partecipare ad almeno una rete in quattro gare consecutive di Serie A prima di compiere 22 anni, da quando il dato è disponibile.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Due gol e un assist nelle ultime tre gare: Inter, un record nel mirino di Esposito
ultimora
Due gol e un assist nelle ultime tre gare: Inter, un record nel mirino di Esposito
L'attaccante classe 2005 è stato direttamente coinvolto nella fase realizzativa dei nerazzurri, e vuole continuare
Nato il 28 giugno 2005, è anche il più giovane calciatore ad aver raggiunto almeno tre gol e tre assist in questo campionato, un segnale importante del suo impatto in Serie A.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA