L'attaccante classe 2005 è stato direttamente coinvolto nella fase realizzativa dei nerazzurri, e vuole continuare

Francesco Pio Esposito è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle ultime tre presenze di campionato, con due reti e un assist, e potrebbe diventare il primo giocatore dell’Inter a partecipare ad almeno una rete in quattro gare consecutive di Serie A prima di compiere 22 anni, da quando il dato è disponibile.