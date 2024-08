Regini: “Serie A, Inter ha ancora qualcosa in più delle altre. Però poi…”

Con l'inizio del campionato alle porte, per l'ex difensore della Samp i nerazzurri rimangono ancora i favoriti per lo scudetto

Intervistato da Sampnews24.com, Vasco Regini ha parlato anche del campionato che prenderà il via tra due settimane. L'ex difensore della Sampdoria vede ancora l'Inter la favorita: "Per quanto riguarda la serie A penso che l’Inter abbia ancora qualcosa in più delle altre".