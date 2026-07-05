"A me piace tutto di lui, che conosco bene perché entrambi amici di Giovanni Galeone", dice Reja di Max Allegri

Matteo Pifferi Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 01:02)

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Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Edy Reja ha parlato così della scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri al Napoli:

"De Laurentiis ha fatto di nuovo la scelta giusta. Ha preso il tecnico che ha messo assieme una sequenza di scudetti impressionante, che legge le situazioni tattiche della partita come nessuno. E che ha il senso della leggerezza, dell’ironia, necessaria per assorbire le tensioni e gestire, come sa, un gruppo di qualità. Allegri sta tra questi. A me piace tutto di lui, che conosco bene perché entrambi amici di Giovanni Galeone. Parla per Max il suo passato, incluso quello di Cagliari, dove fece benissimo. L’ultima stagione, con quel finale, non può certo cancellare, neanche contaminare, il percorso in Italia e in Champions: arrivare due volte in finale è una dimostrazione di capacità elevatissime".

"Allegri parte da un vantaggio, per quel che ne so: ha un rapporto diretto con De Laurentiis, del quale ha stima conquistata nel tempo. E se Aurelio ha puntato su di lui, l’ha fatto in base a valutazioni che sono tecniche e umane. Andranno d’accordissimo. La squadra gli piacerà, perché a lui i giocatori di valore danno emozione. Ha saputo imporsi al Milan, alla Juve, dove abbondavano i talenti. E questo Napoli ne ha: penso a De Bruyne, McTominay, Lobotka... Non è il momento di fare griglie, che peraltro valgono ma sino ad un certo punto, ma ci sono elementi di spessore sui quali saprà incidere"

Come, Allegri, saprà accontentare De Laurentiis?

"Continuando a fare del Napoli una protagonista. E consentendogli una vita più lunga e soddisfacente in Champions. Basta farsi un giro nel curriculum di Max per analizzarlo obiettivamente e starsene tranquilli".