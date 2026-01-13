Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Repice è tornato sullo spettacolare pareggio tra Inter-Napoli . "E' stato un partitone. Mi impressiona Dimarco, che finalmente con quel collo pieno sull'altro angolo l'ha presa benissimo e ha fatto un bel gol. E poi McTominay. Fossi un tifoso del Napoli ringrazierei sempre Ten Hag. E anche per Hojlund. E ricordiamoci che McTominay lo voleva Mourinho alla Roma...".

E' lotta a due per lo Scudetto?

"Guardate Inter e Napoli le punte che hanno, è una questione di rose. La lotta è a due. La differenza la fanno sempre i calciatori e lì si possono avere centravanti come Lautaro, Hojlund...che è cresciuto tanto. Non è facile fare sportellate con Akanji. Quanto alzano certe prestazioni allenatori come Conte o Gasperini? Ripeto però, Inter e Napoli sono più forti delle altre. Nel Napoli sono fuori Lukaku, De Bryuyne, Anguissa, Neres, sono tanta roba. All'Inter l'unico pesante è Dumfries, che fa la differenza comunque".