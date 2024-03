Repubblica – Inter-Genoa, pagelle: Sanchez da 7,5. Una sola insufficienza

Nelle pagelle di Repubblica su Inter-Genoa, è Alexis Sanchez il migliore in campo per i nerazzurri. Per il quotidiano la prestazione del cileno è da 7,5: "Prima l’assist. Poi il rigore old school, a tuono, di collo esterno". 7 per l'altro autore del gol, Asllani: "Bel gol. E sta imparando a fare il cattivo quando serve". 7 anche per Simone Inzaghi: "Anche quando il mare si fa agitato non perde il timone". Una sola insufficienza ed è per Dumfries, 5: "Pasticcione, finisce per passarla agli avversari".