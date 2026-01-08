Un'Inter continua e solida vince anche a Parma e vola in campionato sempre più capolista. Alessio Tacchinardi a Pressing ha elogiato i nerazzurri e, soprattutto, il lavoro di Cristian Chivu:
Tacchinardi: “Inter in momento speciale, c’è grande sintonia. Complimenti a Chivu perché…”
"L'Inter anche col Parma ha fatto una grande partita in un momento speciale, visto che vedo una grande sintonia tra squadra e allenatore. Magari all'inizio c'era qualcosa da mettere a posto, ma ora Chivu è entrato dentro i giocatori. E' una squadra solida, che gioca bene. Spreca tanto, ma è nel momento migliore per affrontare una grande partita come quella contro il Napoli".
"Voglio fare i complimenti a Chivu, che ha grande carisma. Non era scontato martellare così i giocatori ed entrare così nella testa dei giocatori".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
