Un'Inter continua e solida vince anche a Parma e vola in campionato sempre più capolista. Alessio Tacchinardi a Pressing ha elogiato i nerazzurri
Un'Inter continua e solida vince anche a Parma e vola in campionato sempre più capolista. Alessio Tacchinardi a Pressing ha elogiato i nerazzurri e, soprattutto, il lavoro di Cristian Chivu:

"L'Inter anche col Parma ha fatto una grande partita in un momento speciale, visto che vedo una grande sintonia tra squadra e allenatore. Magari all'inizio c'era qualcosa da mettere a posto, ma ora Chivu è entrato dentro i giocatori. E' una squadra solida, che gioca bene. Spreca tanto, ma è nel momento migliore per affrontare una grande partita come quella contro il Napoli".

"Voglio fare i complimenti a Chivu, che ha grande carisma. Non era scontato martellare così i giocatori ed entrare così nella testa dei giocatori".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

