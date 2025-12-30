A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così della vittoria dell’Inter a Bergamo e non soltanto.
Ventola pazzo di Pio Esposito: “Ma l’avete visto? Super scelta e mi chiedo…”
“Si possono evitare certe cose, Conte le può pensare certe cose, ma sa cosa scatena poi, le risposte. Mi è sempre piaciuta la comunicazione ma l’allenatore deve parlare di campo, per me è inutile quello che ha fatto Conte. L’Inter ha fatto un primo tempo dominante, spettacolare, l’Atalanta era bassa per meriti dell’Inter. Thuram ha fatto una partita fantastica. Il primo tempo con l’Atalanta sui livelli della gara col Como.
Pio Esposito avete visto? Serio, io avrei calciato, lui lo sentiva, non so come ha fatto a vederlo. Mi è piaciuto in questa scelta", ha detto Ventola.
