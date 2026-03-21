«Dopo essersi accertati che aveva toccato col braccio il VAR ha mostrato solo un'immagine al direttore di gara di Juve-Sassuolo. Il braccio è aperto rispetto al corpo e soprattutto, la cosa più importante, il braccio è al di sopra dell'altezza della spalla e se il braccio non è una posizione naturale è sempre calcio di rigore».
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Rigore Juve, Marelli: “Il VAR si accerta che c’è e mostra solo un’immagine. Il braccio…”
Dal commento arbitrale di DAZN arriva la spiegazione sul penalty assegnato per fallo di mano contro il Sassuolo poi sbagliato da Locatelli
Luca Marelli, al commento tecnico arbitrale su DAZN, ha spiegato la decisione sul rigore concesso alla Juve nella gara contro i neroverdi finita uno a uno. È stato il VAR a vedere il calcio di rigore e a richiamare al video Marchetti che rivista l'immagine ha optato per il penalty dagli 11 metri.
C'era Yldiz pronto a batterlo, ma dopo un breve confronto con Spallettisul dischetto è andato il capitano bianconero, Locatelli. Il rigore lo ha sbagliato e la partita è rimasta sull'1-1.
(Fonte: DAZN)
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