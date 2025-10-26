Nuove rivelazioni sul discusso rigore concesso al Napoli nella sfida contro l’Inter. Durante il post-partita, Alberto Rimedio, giornalista della Rai, ha chiarito un dettaglio importante sull’episodio che ha acceso le polemiche:
ultimora
Rimedio (Rai): “Abbiamo informazioni certe. Il rigore di Napoli-Inter è stato dato da…”
“Allora ti confermo che è stato l’assistente a dare l’indicazione a Mariani. Al di là delle immagini, su questo siamo praticamente certi per informazioni nostre”
Una precisazione significativa, che sposta l’attenzione dal VAR al lavoro della terna arbitrale in campo. Secondo quanto riferito da Rimedio, dunque, sarebbe stato l’assistente dell’arbitro Mariani a segnalare il fallo da rigore, poi confermato dal direttore di gara e non dal team VAR.
Il rigore ha scatenato forti reazioni da parte dell’ambiente interista, convinto che la decisione fosse errata e determinata da un errore di valutazione. Le parole di Rimedio aprono ora un nuovo fronte di discussione: se la decisione è arrivata dall’assistente e non dal VAR, il dibattito si sposta sulla gestione diretta dell’episodio sul campo e sull’interpretazione in tempo reale del contatto incriminato.
Un dettaglio che potrebbe avere ripercussioni anche nelle analisi arbitrali dei prossimi giorni, in attesa delle consuete valutazioni della Commissione arbitri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA