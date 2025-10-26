Nuove rivelazioni sul discusso rigore concesso al Napoli nella sfida contro l’ Inter . Durante il post-partita, Alberto Rimedio , giornalista della Rai, ha chiarito un dettaglio importante sull’episodio che ha acceso le polemiche:

“Allora ti confermo che è stato l’assistente a dare l’indicazione a Mariani. Al di là delle immagini, su questo siamo praticamente certi per informazioni nostre”

Una precisazione significativa, che sposta l’attenzione dal VAR al lavoro della terna arbitrale in campo . Secondo quanto riferito da Rimedio, dunque, sarebbe stato l’assistente dell’arbitro Mariani a segnalare il fallo da rigore, poi confermato dal direttore di gara e non dal team VAR.

Il rigore ha scatenato forti reazioni da parte dell’ambiente interista, convinto che la decisione fosse errata e determinata da un errore di valutazione. Le parole di Rimedio aprono ora un nuovo fronte di discussione: se la decisione è arrivata dall’assistente e non dal VAR, il dibattito si sposta sulla gestione diretta dell’episodio sul campo e sull’interpretazione in tempo reale del contatto incriminato.