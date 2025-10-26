FC Inter 1908
Biasin su Conte: “Un anno fa retropensieri, ieri invece niente. Evidentemente…”

Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare le differenze nella comunicazione di Conte dopo due episodi
Matteo Pifferi Redattore 

Sta facendo ancora tanto discutere il clamoroso rigore assegnato al Napoli per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Nel post partita, Antonio Conte non ha risparmiato frecciatine alla sua ex squadra, oltre che a Lautaro.

Fabrizio Biasin, intervenuto su Twitter, ha parlato così, ricordando anche l'episodio dell'anno scorso in Inter-Napoli:

"Più o meno un anno fa Antonio Conte disse così:

“Ma che significa che il Var non può intervenire, che significa. Fatemi capire, quando gli conviene intervengono e quando non gli conviene non intervengono. Il Var se c’è un errore deve intervenire, punto e basta! Altrimenti si creano dei retropensieri”.

Accadde dopo Inter-Napoli 1-1 e il tecnico fece intendere che questo ragionamento veniva fatto non “pro domo sua”, ma per il bene del calcio e di tutti noi.

Ieri a tal proposito non ha detto una parola: evidentemente il bene del calcio è passato in secondo piano".

