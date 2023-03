Riotta: “Fondo americano per l’Inter? Ci sono molti movimenti negli USA”

Queste le parole del giornalista che vive ormai da anni negli Stati Uniti: "Fondo americano per l'Inter? Mio figlio lavora a Wall Street ed è un super tifoso interista, io e lui ci occupiamo febbrilmente tutti i giorni della questione. Ci sono molti movimenti che coinvolgono fondi internazionali, americani e italiani, ma fino a quando la famiglia Zhang non decide di vendere, il movimento viene registrato ma rimane in profondità. Azionariato popolare? Zaccaria e Cottarelli ci credono, ma non è questa la soluzione. InterSpac può essere la ciliegina, ma la torta deve farla l'azionista"