Riotta: “Inter, serve stadio da soli. Marotta vada da Zhang e gli dica…”

Gianni Riotta, giornalista e noto tifoso dell'Inter, ha parlato della squadra nerazzurra in un collegamento nel corso di 'Fuorigioco', programma di Radio Nerazzurra con Gabriele Borzillo e Micaela Palmieri. Queste le sue considerazioni: "L'Inter ha deluso in campionato, non solo per la fuga del Napoli, ma perché ha perso partite che non avrebbe dovuto perdere. Peccato non avere in pancia determinati punti. Lo stadio? Tutte le big devono averlo, in Italia ci è riuscita soltanto la Juventus. Noi dobbiamo avere un nostro stadio, non in condominio col Milan, ma un impianto dell'Inter. Se è San Siro, bene. Se deve essere un altro, dico che bisogna vivere nel futuro e non nel passato.