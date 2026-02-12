Ecco la nuova regola che la J1 League, la lega calcio giapponese, ha introdotto nel minitorneo "J League 100 Years"

Rigori obbligatori subito dopo i tempi regolamentari se le squadre al termine dei 90' stanno pareggiando. E' la nuova regola che la J1 League, la lega calcio giapponese, ha introdotto nel minitorneo "J League 100 Years" che precede l'adozione del calendario europeo (partite da agosto a maggio) per il paese del "Sol levante".

E' la nuova regola che la J1 League, la lega calcio giapponese, ha introdotto nel minitorneo "J League 100 Years" che precede l'adozione del calendario europeo (partite da agosto a maggio) per il paese del "Sol levante". La misura è stata già utilizzata nel corso della prima giornata, lo scorso fine settimana, per quattro match che erano terminati in pareggio.

Con la nuova regola la squadra che vince ai rigori conquista due punti mentre quella sconfitta ne ottiene uno. In questo modo, in palio ci sono tre, due, uno o zero punti. La misura mira a rendere più spettacolare il gioco. Per il momento si tratta di una sperimentazione che sarà applicata nella mini-stagione da febbraio a giugno. In linea di principio non è previsto che la misura sia poi prorogata oltre questi mesi ma molto dipenderà dal successo dell'iniziativa.