La rivoluzione ha dato a Inzaghi una rosa XXL. La ‘nuova’ Inter ha fame e concentrazione

"Questi puntelli, però, potrebbero non essere davvero efficaci se Inzaghi non stesse “puntellando” pure la testa dei suoi: l’anno scorso i nerazzurri erano sempre presenti a se stessi in Champions, mentre in campionato la tensione calava spesso. Dopo la beffa atroce in finale di Champions, la squadra ha finora conservato fame e concentrazione. Con la Viola, però, si alza il livello e il test è più impegnativo dei primi due anche per i ricordi recenti. Prima della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter in rimonta, la Fiorentina aveva banchettato al Meazza ad aprile mettendo in guai seri Inzaghi", chiude Gazzetta.