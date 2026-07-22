In attesa di altri colpi in entrata, l'Inter mette a segno un colpo in ottica U23

Andrea Della Sala
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In attesa di altri colpi in entrata, l'Inter mette a segno un colpo in ottica U23. Uscito Cocchi, il club nerazzurro ha rimpiazzato il giocatore con Alessandro Milani, laterale difensivo in arrivo dalla Lazio.

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Foto inter.it

"Alessandro Milani si trasferisce dalla Lazio all'Inter a titolo definitivo. Il centrale classe 2005, nell'ultima stagione in prestito all'Avellino, firmerà un triennale nelle prossime ore. Ai biancocelesti andrà una percentuale sulla futura rivendita", scrive Sky Sport.

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