In attesa di altri colpi in entrata, l'Inter mette a segno un colpo in ottica U23
VIDEO FCIN1908 / Inter, squadra a lavoro a Donaueschingen: torello ad alta intensità
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIn attesa di altri colpi in entrata, l'Inter mette a segno un colpo in ottica U23. Uscito Cocchi, il club nerazzurro ha rimpiazzato il giocatore con Alessandro Milani, laterale difensivo in arrivo dalla Lazio.
"Alessandro Milani si trasferisce dalla Lazio all'Inter a titolo definitivo. Il centrale classe 2005, nell'ultima stagione in prestito all'Avellino, firmerà un triennale nelle prossime ore. Ai biancocelesti andrà una percentuale sulla futura rivendita", scrive Sky Sport.
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