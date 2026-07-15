GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

L'Inter ora ha intenzione di accelerare. Il club nerazzurro, sfumati per motivi diversi sia Palestra che Khalaili, vuole chiudere una volta e per tutte la questione relativa all'erede di Denzel Dumfries. L'aggiornamento importante di queste ore arriva dalla Gazzetta dello Sport:

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"Le riunioni tra gli uomini mercato nerazzurri si sono intensificate tra ieri e lunedì proprio per identificare un laterale con precise caratteristiche fisiche e tecniche, uno su cui provare il definitivo assalto. Se lo Strasburgo ha alzato subito un muro altissimo attorno a Guela Doué, per una volta per l’Inter è più facile trattare con l’esoso Tottenham: nel nord di Londra sanno che dovranno lasciar partire Spence, per nulla contento di avere davanti Pedro Porro, fresco di rinnovo. Insomma, nelle ultime ore la preferenza si è fatta più chiara: è proprio l’inglese, passato dal Genoa per sei mesi nel 2024, il preferito per correre a Milano lì dove c’era Denzel.

I dirigenti interisti hanno già avuto un contatto con gli Spurs per verificare la fattibilità dell’operazione, anche alla luce delle discussioni tenute tra Appiano Gentile e viale della Liberazione: Spence convince anche per il tratto offensivo, più marcato di quello di Doué, che pure continua a piacere per i margini di crescita.

La valutazione è superiore ai 30 milioni e tende ai 40, tanti in base a quanto preventivato dall’Inter: dopo la vertigine dell’accordo da 50 milioni con l’Atalanta per Palestra, prima della retromarcia del giocatore convinto dalle sterline del Chelsea, i nerazzurri avevano infatti chiuso per Khalaili “solo” a 25 più 3. Insomma, servirà spingersi più in alto, viste le qualità dell’esterno nel mirino: con Spence aumenterebbero sensibilmente le frequenze, l’inglese è il terzo giocatore più veloce della Premier con una punta di 36,62 km/h toccata in un match contro il Wolverhampton".