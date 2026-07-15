GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Di nomi accostati all'Inter ce ne sono tanti in questo periodo. Non tutti ovviamente fattibili allo stesso modo. In particolare, per quanto riguarda i possibili rinforzi per il reparto arretrato nerazzurro, la Gazzetta dello Sport fa chiarezza su una pista:

COMO, ITALY - JULY 13: President and CEO Giuseppe Marotta of FC Internazionale attends the FC Internazionale press conference ahead of the championship Serie A season 2026/2027 at BPER Training Centre at Appiano Gentile on July 13, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Un’opzione che non comporterebbe alcun esborso sul piano del cartellino, ma allo stesso tempo garantirebbe un’affidabilità notevole è quella che porta ad un connazionale di Chalobah, altrettanto impegnato nella semifinale Mondiale di questa sera contro l’Argentina: John Stones. Il difensore ormai ex Manchester City si è proposto all’Inter tramite i suoi agenti in tempi non sospetti, già nello scorso marzo quando era ormai certo che non avrebbe rinnovato il suo contratto. Una candidatura a suo modo suggestiva, ma che resta in secondo piano a causa dei dubbi attorno alle condizioni fisiche dell’inglese e al maxi-stipendio richiesto".