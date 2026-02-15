Il giorno dopo Inter-Juve, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il giornalista ha commentato l'espulsione di Kalulu

15 febbraio 2026

Il giorno dopo Inter-Juve, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha commentato in particolare l'espulsione di Kalulu e messo in evidenza le storture del protocollo Var. "Non che stesse benissimo, incongruenze e contraddizioni ne avevano minato la salute precaria, ma ieri a San Siro è brutalmente spirato il protocollo Var, nella versione vigente. L’espulsione di Pierre Kalulu è stata assurda, se osservata con il metro televisivo contemporaneo".

"È surreale che dalla sala di Lissone non siano potuti intervenire per correggere l’errore umano dell’arbitro La Penna, cascato nel trappolone di Bastoni, una simulazione due volte sgradevole, perché parliamo di un giocatore della Nazionale, uno dei più forti difensori della scena mondiale. Nell’era del tele-calcio, sceneggiate del genere ritornano indietro come boomerang. Da ieri sera, Bastoni ha appiccicato addosso il bollino di simulatore e si imbatterà in arbitri diffidenti, poco disposti a credergli".

"La scusa o la spiegazione del protocollo non regge più, perché disorienta i tifosi e mina la credibilità del gioco. I protocolli sono cose da legulei azzeccagarbugli e, per quanto siano dettagliati, vengono sempre dribblati dalla realtà. La situazione di ieri è stata estrema. Due giocatori a contatto, tutti e due già ammoniti. Bastoni ha “recitato” la scena di una caduta plateale, su un leggerissimo tocco di braccio da parte di Kalulu".

"L’arbitro ha fischiato la punizione a favore del difensore dell’Inter e ha mostrato il secondo giallo a Kalulu perché il “fallo non fallo” aveva interrotto una ripartenza. Secondo logica, e non secondo protocollo, La Penna avrebbe dovuto beneficiare della possibilità di emendarsi e di rovesciare i gialli: seconda ammonizione a Bastoni e Inter in dieci. Non è accaduto, perché il protocollo attuale non prevede la possibilità di intervenire sulle ammonizioni, non proprio eventi da niente, e la partita è stata guastata".

