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Gianluca Rocchi nuovo opinionista Dazn. La notizia è stata ufficializzata nella giornata di ieri e ora farà parte del parterre di Diletta Leotta a Fuoriclasse, programma della domenica sera:

"Desidero ringraziare Dazn per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali", ha dichiarato Rocchi.

Sandro Sabatini, giornalista, su Youtube ha commentato così la vicenda, con Rocchi che però non parlerà di episodi arbitrali: "Allora esultano La Domenica Sportiva, Pressing e anche il Club di Fabio Caressa. Vero che di arbitri parlano tutti ma se l'unico arbitro (Rocchi, ndr) non parla di arbitri… Mi sembra tutto surreale"