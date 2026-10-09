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Il ritorno di Gianluca Riocchi. Non più come arbitro o designatore, ma con un nuovo ruolo: quello di opinionista tv, nello specifico su DAZN.

Getty Images

"Desidero ringraziare Dazn per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali".

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