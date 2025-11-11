Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha ammesso così l'errore nel non espellere Rasmus Hojlund durante Bologna-Napoli

11 novembre

Nell'ultima puntata di Open VAR, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha ammesso così l'errore nel non espellere Rasmus Hojlund durante Bologna-Napoli: "Per noi è espulsione quella di Hojlund. L'atteggiamento non va assolutamente bene, la decisione giusta era ammonizione Ferguson, che lo trattiene, e rosso per Hojlund.

Chi provoca una reazione va comunque sanzionato ma non dobbiamo metterci noi a valutare l'intensità, faremmo una valutazione non corretta. La cosa che non mi piace per niente è la reazione del giocatore: in questo caso probabilmente inibisce il VAR perché riceve un colpo sul costato e si tocca il viso. Il mondo arbitrale ha protetto i giocatori in questi anni sulle braccia sul viso, perché è una parte molto delicata: la cosa che mi dà molto fastidio è che questa norma viene usata dai calciatori per far ammonire il collega.

In questo caso il giocatore del Bologna ottiene meno di quello che poteva, per la sua squadra, per un suo atteggiamento. Quando sbagliamo lo dobbiamo dire, purtroppo abbiamo commesso un errore, ma è un autogol anche per loro: lo è anche per anche se noi abbiamo sbagliato e lo diciamo, ma mi preme molto rimarcarlo".