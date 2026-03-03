Tantissime discussioni sul gol giustamente convalidato al Parma col Milan: torna a fare chiarezza il designatore Rocchi

Marco Astori Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 15:55)

Tantissime discussioni sul gol giustamente convalidato al Parma nel match contro il Milan e sul fallo poi fischiato dall'arbitro Massa agli emiliani, precisamente di Valenti su Caprile, nella sfida della settimana successiva contro il Cagliari. A fare chiarezza sui due episodi è Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, negli studi di Open VAR: "E' d'obbligo una premessa: sull'episodio di Parma-Cagliari ci abbiamo lavorato sopra partendo da Milan-Parma. Confermo la bontà del gol e voglio fare un cappello: il giocatore che si mette fermo nell'area di porta non commette alcun fallo. Ho sentito ricostruzioni un po' fantasiose che se il giocatore è lì già è falloso: non lo trovo da nessuna parte del regolamento ed il motivo del perché noi non possiamo annullare se il giocatore si mette fermo.

Ci sono campionati in cui in porta si mettono fermi in cinque e quello è già molto più pericoloso: ma se io sto fermo in una zona del campo non posso essere punito a meno che io non faccia qualcosa. Ho spiegato ai ragazzi di stare attenti ed essere proattivi come Massimi ha fatto giustamente a Parma: tant'è che il primo episodio è uguale a Milano e lui non fischia niente e noi siamo assolutamente d'accordo. Sul secondo episodio, se seguite il giocatore del Parma in partenza dà una leggera spinta sul portiere: a quel punto ho detto ai ragazzi che finché stanno fermi non abbiamo base regolamentare per fare niente, ma dal momento in cui fa qualcosa, noi interveniamo: anche perché non voglio vedere situazioni nell'area di porta che vedo in altri campionati e che per noi sarebbero molto critiche.

Non possiamo permettere che il portiere non abbia la possibilità di poter giocare: ciò non toglie che il regolamento non dice in nessuna maniera che il giocatore non può star fermo sulla riga di porta. E io mi devo sempre appoggiare alle regole, unica salvezza per tutti: in quella fase non posso intervenire, anzi devo dare gol come è stato fatto correttamente a Milano e com'è stato fatto giustamente nel primo caso di Parma. Nel secondo, siccome c'è un movimento che dà fastidio al portiere, interveniamo: è stato molto bravo l'arbitro e ha lavorato bene.

Staremo molto attenti a queste situazioni perché il nostro obiettivo è che i portieri siano liberi di parare. Queste decisioni se le prendi in campo rendi la vita più facile al VAR perché partono proprio da questa settimana in cui sono molto contento dei ragazzi perché hanno arbitrato molto bene in campo e non abbiamo avuto bisogno del VAR. In Milan-Parma purtroppo la decisione in campo è stata sbagliata e il VAR è giustamente intervenuto. Su Milan-Parma la comunicazione non ci è piaciuta molto, bisogna essere molto coerenti sulle cose fatte finora e su quello non sono per niente contento: al di là della decisione corretta".