Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha commentato all'interno di "Open Var" in onda su DAZN alcuni degli episodi più controversi dell'ultima giornata di campionato. Si parte con l'uscita di Svilar sul volto di Ostigard durante Roma-Genoa: "Questo è rigore perché il giocatore Svilar è in ritardo. Non è rigore quando i giocatori vanno in contrasto, ma il fatto che il portiere cerchi il pallone e trovi l'avversario, e specialmente il viso, in questo caso è punibile. Non è una decisione semplice, ma è rigore a livello regolamentare".