Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha commentato all'interno di "Open Var" in onda su DAZN alcuni degli episodi più controversi dell'ultima giornata di campionato. Si parte con l'uscita di Svilar sul volto di Ostigard durante Roma-Genoa: "Questo è rigore perché il giocatore Svilar è in ritardo. Non è rigore quando i giocatori vanno in contrasto, ma il fatto che il portiere cerchi il pallone e trovi l'avversario, e specialmente il viso, in questo caso è punibile. Non è una decisione semplice, ma è rigore a livello regolamentare".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Rocchi: “Contatto Svilar-Ostigard? Era rigore. E sull’episodio di Nkunku…”
ultimora
Rocchi: “Contatto Svilar-Ostigard? Era rigore. E sull’episodio di Nkunku…”
Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha commentato all’interno di “Open Var” in onda su DAZN alcuni degli episodi più controversi dell’ultima giornata di campionato. Si parte con l’uscita di Svilar...
Quanto a contatto tra Paleari e Idrissi in Torino-Cagliari: "Per noi questo è calcio di rigore e ammonizione. L'immagine dalle spalle del portiere è quella più importante ma non viene considerata dal Var e non viene proposta all'arbitro. Quell'immagine leva i dubbi sul fatto che ci sia un doppio tipo di intervento, prima con la mano e poi con la gamba che non deve stare in quella posizione e serve solo a creare opposizione sull'attaccante lanciato a rete".
Infine sul fallo su Nkunku in Milan-Verona: "È un rigore chiaro al 100%, molto bravo l'arbitro a darlo in campo. Fabbri ha fatto un'ottima prestazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA