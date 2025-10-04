Ieri il ritorno il gruppo, oggi la convocazione: Paulo Dybala è tornato. L'argentino, infatti, è stato inserito da Gasperini nell'elenco dei giocatori che partirà alla volta di Firenze per sfidare la squadra di Pioli. Si chiude così un periodo complicato per la Joya, assente dal match contro il Torino quando si infortunò alla coscia, con il ritorno tra i calciatori.
Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala tra i convocati per la trasferta di Firenze
Difficile vederlo in campo dal 1', ma è probabile che Dybala possa anche riassaggiare il campo iniziando a mettere minuti nelle gambe.
