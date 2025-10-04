FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala tra i convocati per la trasferta di Firenze

ultimora

Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala tra i convocati per la trasferta di Firenze

Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala tra i convocati per la trasferta di Firenze - immagine 1
L'argentino è stato inserito da Gasperini nell'elenco dei giocatori che partirà alla volta di Firenze
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala tra i convocati per la trasferta di Firenze- immagine 2
Getty Images

Ieri il ritorno il gruppo, oggi la convocazione: Paulo Dybala è tornato. L'argentino, infatti, è stato inserito da Gasperini nell'elenco dei giocatori che partirà alla volta di Firenze per sfidare la squadra di Pioli. Si chiude così un periodo complicato per la Joya, assente dal match contro il Torino quando si infortunò alla coscia, con il ritorno tra i calciatori.

Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala tra i convocati per la trasferta di Firenze - immagine 1
Getty Images

Difficile vederlo in campo dal 1', ma è probabile che Dybala possa anche riassaggiare il campo iniziando a mettere minuti nelle gambe.

Leggi anche
Hernanes: “Migliori 10 in Serie A? Lautaro secondo, il primo è un altro! Leao quinto”
Inter-Cremonese, che impatto Bonny: un dato lo certifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA