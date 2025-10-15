Pistocchi: “Grandi titoli ed elogi per Retegui? Bene ma non benissimo perché…”

Con la doppietta rifilata a Israele, Mateo Retegui è arrivato a quota 11 gol in 24 partite con la maglia dell'Italia. Un bel rendimento quello dell'attaccante ex Genoa e Atalanta, ora in Arabia Saudita.
Maurizio Pistocchi, però, ha voluto approfondire la questione, non condividendo appieno gli elogi per l'attaccante classe 1999:
"Grandi titoli e peana per l’attaccante argentino naturalizzato italiano della nazionale Mateo Retegui autore di 11 reti in 24 presenze:
1 a Malta
3 a Israele
3 all’Estonia
2 al Venezuela
1 all’Inghilterra
1 al Belgio
Insomma, ci accontentiamo ma direi bene ma non benissimo…", ha scritto Pistocchi su Twitter.
