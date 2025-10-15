FC Inter 1908
Pistocchi: "Grandi titoli ed elogi per Retegui? Bene ma non benissimo perché…"

Matteo Pifferi Redattore 

Con la doppietta rifilata a Israele, Mateo Retegui è arrivato a quota 11 gol in 24 partite con la maglia dell'Italia. Un bel rendimento quello dell'attaccante ex Genoa e Atalanta, ora in Arabia Saudita.

Maurizio Pistocchi, però, ha voluto approfondire la questione, non condividendo appieno gli elogi per l'attaccante classe 1999:

"Grandi titoli e peana per l’attaccante argentino naturalizzato italiano della nazionale Mateo Retegui autore di 11 reti in 24 presenze:

1 a Malta

3 a Israele

3 all’Estonia

2 al Venezuela

1 all’Inghilterra

1 al Belgio

Insomma, ci accontentiamo ma direi bene ma non benissimo…", ha scritto Pistocchi su Twitter.

