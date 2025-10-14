FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Roma, oggi tornano in gruppo Wesley e Angelino. Le ultime novità su Bailey

ultimora

Roma, oggi tornano in gruppo Wesley e Angelino. Le ultime novità su Bailey

Roma, oggi tornano in gruppo Wesley e Angelino. Le ultime novità su Bailey - immagine 1
In casa Roma Gasperini dovrebbe ritrovare alcuni giocatori che potrebbe uscire dall'infermeria. Queste le ultime novità secondo il Messaggero
Andrea Della Sala Redattore 

In casa Roma Gasperini dovrebbe ritrovare alcuni giocatori che potrebbe uscire dall'infermeria. Queste le ultime novità secondo il Messaggero

Roma, oggi tornano in gruppo Wesley e Angelino. Le ultime novità su Bailey- immagine 2
Getty Images

"Oggi pomeriggio è fissata la ripresa degli allenamenti. Torneranno in gruppo Wesley e Angeliño e inizieranno a rientrare i primi giocatori dalle nazionali (Koné, Ziolkowski, Isimikas e Dovbyk). Il giocatore più atteso, però, è Bailey che in mattinata effettuerà ulteriori controlli per stabilire se potrà tornare a pieno regime già da oggi. È ai box dal 21 agosto e non vede l'ora di essere finalmente a disposizione, ma servirà prudena. Con l'Inter può strappare la prima convocazione, ma per vederlo in campo dal primo minuto bisognerà ancora attendere un po'".

Leggi anche
Brasile, sconfitta 3-2 col Giappone. Il difensore dell’Inter Carlos Augusto in campo 75′
Sky – Bonny-Esposito: Chivu ragiona così. Ad Appiano non si aspettavano che…

© RIPRODUZIONE RISERVATA