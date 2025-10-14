"Oggi pomeriggio è fissata la ripresa degli allenamenti. Torneranno in gruppo Wesley e Angeliño e inizieranno a rientrare i primi giocatori dalle nazionali (Koné, Ziolkowski, Isimikas e Dovbyk). Il giocatore più atteso, però, è Bailey che in mattinata effettuerà ulteriori controlli per stabilire se potrà tornare a pieno regime già da oggi. È ai box dal 21 agosto e non vede l'ora di essere finalmente a disposizione, ma servirà prudena. Con l'Inter può strappare la prima convocazione, ma per vederlo in campo dal primo minuto bisognerà ancora attendere un po'".