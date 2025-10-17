Sky – Roma-Inter, in attacco due scelte e due approcci diversi per Chivu

Il dubbio in attacco, data l'assenza per infortunio di Thuram, tra chi giocherà insieme a Lautaro all'Olimpico persiste. Resta Bonny il favorito su Esposito: "Per un motivo in particolare - hanno spiegato a Skysport - perché è rimasto ad allenarsi alla Pinetina, ha lavorato per prepararsi alla sfida e non ha giocato con le Nazionali, potrebbe essere quindi più fresco. Ma Pio arriva dalla parentesi con l'Italia e il gol segnato nella sfida contro l'Estonia, mentre nella gara con Israele ha giocato solo uno spezzone".