Archiviata la pausa per le Nazionali, si avvicina Roma-Inter. Allenamento in corso ad Appiano Gentile al termine del quale la squadra pranzerà mentre Chivu sarà in conferenza stampa alla vigilia della sfida e a poche ore dalla partenza per la capitale.
Sky – Roma-Inter, in attacco due scelte e due approcci diversi per Chivu
Il dubbio in attacco, data l'assenza per infortunio di Thuram, tra chi giocherà insieme a Lautaro all'Olimpico persiste. Resta Bonny il favorito su Esposito: "Per un motivo in particolare - hanno spiegato a Skysport - perché è rimasto ad allenarsi alla Pinetina, ha lavorato per prepararsi alla sfida e non ha giocato con le Nazionali, potrebbe essere quindi più fresco. Ma Pio arriva dalla parentesi con l'Italia e il gol segnato nella sfida contro l'Estonia, mentre nella gara con Israele ha giocato solo uno spezzone".
I due attaccanti nerazzurri hanno caratteristiche differenti ma vengono entrambi da un buon momento. Barzaghi ha spiegato: "Chivu vuole un'Inter dominante. L'ex Parma non dà punti di riferimento e svaria sul fronte dell'attacco, lascerebbe più libero Lautaro Martinez di agire in area di rigore. Esposito che si è una prima punta classica e si piazza in area a combattere contro la difesa della Roma, lascerebbe a Lautaro il compito di fare da raccordo con il centrocampo. Due modi diversi di affrontare la partita".
