Intervenuto in collegamento con Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia contro Israele per 3-0 di ieri sera, Lele Adani, ex calciatore, ha voluto esaltare così Francesco Pio Esposito, subentrato ieri nel secondo tempo del match.
"La protezione della palla ha una valenza se poi c'è lo scarico: questo ragazzo quando protegge poi distribuisce. La somma di queste due cose crea una giocata superiore anche all'età che ha", le sue parole.
