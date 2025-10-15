FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani esalta Esposito: “La somma di queste due cose crea una giocata superiore all’età che ha”

ultimora

Adani esalta Esposito: “La somma di queste due cose crea una giocata superiore all’età che ha”

Adani esalta Esposito: “La somma di queste due cose crea una giocata superiore all’età che ha” - immagine 1
Lele Adani, ex calciatore, ha voluto esaltare così Francesco Pio Esposito, subentrato ieri nel secondo tempo del match
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto in collegamento con Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia contro Israele per 3-0 di ieri sera, Lele Adani, ex calciatore, ha voluto esaltare così Francesco Pio Esposito, subentrato ieri nel secondo tempo del match.

Pio Esposito
Getty Images

"La protezione della palla ha una valenza se poi c'è lo scarico: questo ragazzo quando protegge poi distribuisce. La somma di queste due cose crea una giocata superiore anche all'età che ha", le sue parole.

Leggi anche
Italia-Israele, pagelle: Pio, più cattivo! Solita perla Dimarco, una domanda per Retegui
Bloomberg – Oaktree, Brookfield pronta ad acquistare ultime quote per 3mld: “Marchio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA